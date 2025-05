Il Palio del Chiaretto anima le sponde del Garda e si prepara nominare Iva Zanicchi ambasciatrice

Il Palio del Chiaretto accende Bardolino e Lazise con un'esplosione di rosa! Fino al 2 giugno, questo evento celebra il rinomato vino Chiaretto, ma non è solo una festa dei sapori: Iva Zanicchi sarà nominata ambasciatrice, un segno che la tradizione e l'arte vinicola si uniscono. Non perdere l'occasione di immergerti in un'atmosfera unica, tra degustazioni e convivialità, in un contesto che rende il Garda ancora più affascinante

Per tutto il fine settimana, fino a lunedì 2 giugno compreso, Bardolino e Lazise si vestono di rosa per il Palio del Chiaretto. La manifestazione che celebra il vino Chiaretto di Bardolino, giunta alla ventesima edizione, è aperta dalle 10.30 alla mezzanotte.

Da Bardolino a Lazise, torna il Palio del Chiaretto con tante novità

Dal 30 maggio al 2 giugno, Bardolino si trasforma in un vivace palcoscenico per il ventesimo Palio del Chiaretto.

