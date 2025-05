Il nuovo ospedale Baldelli | Ecco perché bisogna partire subito con le demolizioni

Il nuovo ospedale Baldelli non è solo un'opera edilizia, ma un simbolo di un sistema sanitario in evoluzione. Con 204 milioni di euro approvati dalla Conferenza Stato Regioni, le demolizioni possono finalmente iniziare. Questo progetto si inserisce in un contesto più ampio di rinnovamento delle strutture sanitarie italiane, mirato a garantire servizi adeguati e moderni. Un passo fondamentale per il futuro della salute pubblica!

di Benedetta Iacomucci La Conferenza Stato Regioni di giovedì ha dato il via libera al finanziamento di 204 milioni di euro destinati alla realizzazione del nuovo ospedale di Muraglia. L’Intesa è stata formalizzata su proposta del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, e prevede un finanziamento complessivo di 204 milioni di euro, di cui 180 a carico dello Stato, circa 16 della Regione e altri 7 dal programma regionale Fesr (dunque sempre fondi regionali). Per la Regione Marche era presente l’assessore all’Edilizia ospedaliera Francesco Baldelli, che già durante la presentazione del layout dell’ospedale allo Sperimentale, il 14 maggio scorso, aveva annunciato l’ok del governo, tramite il Mef, al Piano straordinario di edilizia sanitaria, e la conseguente liquidazione dei 200 milioni di euro dei quali 180 proprio per l’ospedale di Pesaro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il nuovo ospedale. Baldelli: "Ecco perché bisogna partire subito con le demolizioni"

Marche, il volto del nuovo ospedale di Pesaro

Il nuovo ospedale di Pesaro segna un importante traguardo per la sanità marchigiana, con un investimento di 204 milioni di euro e 382 posti letto, ulteriormente ampliabili in caso di emergenza.

