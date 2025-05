Il no grazie di Conte a John Elkann sa tanto di smacco per la Juventus Il Giornale

Il "no grazie" di Antonio Conte a John Elkann è un colpo duro per i tifosi della Juventus, che vedono il loro club in crisi di identità. Mentre la squadra fatica a risollevarsi, il rifiuto dell'allenatore evidenzia un trend preoccupante: la difficoltà di attrarre grandi nomi. È il segnale che qualcosa deve cambiare se si vuole tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. La Vecchia Signora è davvero in difficoltà?

Il tema del giorno non può non essere la Juventus che prende schiaffi. Oggi ne scrive anche Il Giornale con Domenico Latagliata: Due porte in faccia in ventiquattro ore o giù di lì. È quanto ha dovuto sopportare la Juventus, il cui fascino una volta era irresistibile. A differenza di adesso, par di capire. Intendiamoci: prima o poi proprietà e dirigenza troveranno un allenatore per la prossima stagione e magari lo convinceranno anche a firmare un triennale. Però, nel frattempo, John Elkann ha ricevuto un “no grazie” che sa tanto di smacco da parte di Antonio Conte, ex capitano che fino all’anno scorso avrebbe fatto carte false per tornare a Torino dopo essersene andato in malo modo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il “no grazie” di Conte a John Elkann sa tanto di smacco per la Juventus (Il Giornale)

