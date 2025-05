Il no di Conte alla Juventus dopo colloqui che hanno enfatizzato l’indecifrabilità del progetto Gazzetta

Antonio Conte dice "no" alla Juventus, un rifiuto che scuote il mondo del calcio. Dopo colloqui che hanno messo in luce l'incertezza del progetto bianconero, l’ex tecnico ha scelto di restare a Napoli. Questo episodio non è solo una questione di mercato, ma riflette una crisi più ampia nella gestione delle grandi squadre italiane. Riuscirà la Juventus a ritrovare la sua identità tra le incertezze? La risposta potrebbe cambiare il volto del campionato!

Il tema del giorno oggi è capire cosa sia accaduto ad Antonio Conte che da un giorno all’altro è sceso dal terno per Torino ed è rimasto a Napoli. L’altro tema è la Juventus che viene trattata come una squadrata qualsiasi. Rifiutata prima da Conte e poi da Gasperini. Ne scrive anche la Gazzetta dello Sport con Fabio Licari: I tempi sono cambiati, ma la Juve è sempre la Juve, una bella donna non abituata ai rifiuti in serie di questi giorni. Dopo Conte, Gasperini. Dopo il Napoli, la Roma, club con idee più chiare di quelle dei bianconeri oggi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il no di Conte alla Juventus dopo colloqui che hanno enfatizzato l’indecifrabilità del progetto (Gazzetta)

Indipendentemente da Tudor, la Juventus farà un tentativo per Conte (Di Marzio)

La Juventus, nonostante l'attuale situazione con Tudor, sta pianificando un approccio per riportare Antonio Conte a Torino.

Terremoto nella Juventus nel giorno del no di Conte: licenziato Giuntoli, Elkann ribalta il club

Lo riporta fanpage.it: Elkann ha ridisegnato tutta la Juventus dopo aver salutato Giuntoli e i suoi collaboratori: Chiellini avrà un ruolo più centrale e sarà affiancato da ...

Alla Juventus non vuole andare nessuno: gli hanno detto no prima Conte e poi Gasperini (Corsera)

Riporta ilnapolista.it: La Juventus ha perso il suo fascino. Ha incassato i no di Conte, di Gasperini che pure era stato contattato da Chiellini ...

Niente Conte, via libera Juve: altro ritorno inaspettato

Secondo ilsussidiario.net: Altro che Conte è lui l'uomo giusto per la panchina della Juve, ha già indossato quella maglia ed è pronto a tornare ...