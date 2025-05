Il New York Times ha pubblicato un articolo sull’uso di droghe da parte di Elon Musk in campagna elettorale

Il New York Times scuote il panorama politico con rivelazioni shock su Elon Musk: l’imprenditore avrebbe fatto uso di sostanze stupefacenti durante la campagna per Donald Trump. Un argomento che riporta alla luce il dibattito sul confine tra innovazione e autodistruzione nel mondo tech. In un'epoca in cui la salute mentale è al centro delle conversazioni globali, le scelte di Musk sollevano interrogativi su responsabilità e autenticità.

Il New York Times, ieri, ha pubblicato un lungo articolo sul consumo «tutt’altro che occasionale» di varie sostanze stupefacenti da parte di Elon Musk, mentre era impegnato nella campagna elettorale a sostegno di Donald Trump. Secondo alcune fonti a lui vicine, l’imprenditore farebbe uso di funghi allucinogeni, ecstasy e una serie di farmaci. Il quotidiano, però, si è soffermato principalmente sull’utilizzo di ketamina, una sostanza con effetti anestetici e psicoattivi di norma usata come farmaco. L’articolo è uscito in concomitanza con l’annuncio da parte del patron di Tesla della fine del suo incarico a capo del DOGE, il Dipartimento per l’Efficienza del governo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Il New York Times ha pubblicato un articolo sull’uso di droghe da parte di Elon Musk in campagna elettorale

La rivincita del lancio lungo, in Premier spopola la rimessa laterale in area (New York Times)

Negli ultimi anni, il calcio in Premier League ha subito una trasformazione culturale e tattica, diventando un punto di riferimento per il panorama calcistico globale.

Cerca Video su questo argomento: New York Times Ha Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Il New York Times firma un accordo storico sull’AI con Amazon; Per la prima volta il New York Times ha concesso in licenza i suoi contenuti per programmi di intelligenza artificiale; Amazon ottiene l’accesso ai contenuti editoriali del New York Times; Il New York Times si arrende all’intelligenza artificiale: accordo storico con Amazon. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il New York Times ha pubblicato un articolo sull’uso di droghe da parte di Elon Musk in campagna elettorale

Come scrive msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Usa, New York Times: «Musk era sotto l’effetto di droghe durante la campagna elettorale di Trump»

Si legge su msn.com: Secondo il New York Times Elon Musk era sotto l'effetto di droghe durante la campagna elettorale di Donald Trump.

Il New York Times firma un accordo con Amazon per l'IA

Segnala msn.com: Il New York Times ha stipulato un accordo con Amazon per consentire al colosso tecnologico di utilizzare i suoi contenuti per addestrare i modelli di intelligenza artificiale generativa.