Il Napoli non molla Gyokeres| la Gazzetta svela la vera clausola

Il Napoli non si arrende e continua il suo pressing per Viktor Gyokeres. Nonostante una clausola rescissoria da capogiro, il club di Aurelio De Laurentiis non ha intenzione di mollare la presa per il centravanti svedese dello Sporting Lisbona, individuato come il rinforzo ideale per l'attacco di Antonio Conte. Ma qual è la verità dietro l'ostacolo dei 100 milioni? La Gazzetta dello Sport oggi fornisce elementi importanti. Il reparto d'attacco azzurro andrà sicuramente rinforzato, soprattutto considerando che giocatori come Raspadori e Simeone potrebbero partire, portando risorse fresche nelle casse del club.