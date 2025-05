Il Napoli batte l’Entella e torna in Primavera 1

Il Napoli torna a brillare in Primavera 1! Gli azzurrini di Dario Rocco hanno conquistato la promozione battendo l’Entella nella finale playoff. Questo successo non è solo una vittoria sportiva, ma un segnale di rinascita per il vivaio partenopeo, sempre più attento a valorizzare i giovani talenti. In un calcio che punta sempre più sulle nuove generazioni, il futuro del Napoli sembra luminoso. La passione continua!

Napoli-Virtus Entella, finale playoff per la promozione in Primavera 1: dove si gioca

Il Napoli affronterà la Virtus Entella nella finale playoff di Primavera 1 per la promozione. La partita si giocherà in una sede ancora da ufficializzare, dopo che gli Azzurrini hanno sorpreso battendo in trasferta il Como in semifinale di Primavera 2.

Napoli, festa infinita: la Primavera azzurra torna nella massima serie

Scrive napolitoday.it: Quella del Napoli si conferma un’annata da ricordare. A distanza di 8 giorni dalla conquista del quarto scudetto della sua storia, il club partenopeo festeggia un altro traguardo importante anche a ...

Si legge su napolimagazine.com: Il Napoli Primavera torna nel massimo campionato di categoria. Gli azzurrini battono la Virtus Entella per 2-0 nella finale play off del campionato Primavera 2. Il match, giocato allo Stadio Piccolo d ...