Il movimento di Forchielli | In 14mila con ’Drin Drin’ Al centro per innovare

Il movimento Drin Drin, fondato da Alberto Forchielli e Michele Boldrin, sta crescendo rapidamente, raggiungendo quasi 14mila iscritti. Questo successo inatteso rivela un desiderio collettivo di innovazione e cambiamento nel panorama economico italiano. Con una forte spinta verso alternative sostenibili, Drin Drin si posiziona come un faro per chi cerca nuove idee. Scopri perché questa iniziativa sta catturando l’attenzione di tanti italiani pronti a ripensare il futuro!

IMOLA (Bologna) "Abbiamo azzeccato la formula: siamo quasi a 14mila iscritti. Una risposta inaspettata". Gongola Alberto Forchielli, Partner fondatore di Mindful Capital Partners che nell’estate 2024 ha lanciato quasi per caso Drin Drin, il movimento pensato e voluto con l’amico economista Michele Boldrin. Obiettivo dichiarato, porsi come "l’alternativa a centrodestra e centrosinistra", con un forte "posizionamento al centro" dove Drin Drin rappresenta oggi "la realtà con il maggior numero di iscritti". Forchielli, pronti al salto? "Sì, entro fine settembre faremo il nostro primo congresso (Bologna, Firenze o Milano le città in lizza per ospitarlo, ndr) per poi presentarci come partito alle elezioni politiche del 2027". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il movimento di Forchielli: "In 14mila con ’Drin Drin’. Al centro per innovare"

