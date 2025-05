Il mondo del calcio in lutto | è morto Ernesto Pellegrini storico presidente dell’Inter

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Ernesto Pellegrini, storico presidente dell'Inter, un pilastro della Milano nerazzurra. Sotto la sua guida, la squadra ha vissuto uno dei periodi più luminosi della sua storia. La sua eredità va oltre i trofei vinti: Pellegrini ha segnato un’epoca, ispirando generazioni di tifosi. In un momento in cui il calcio è sempre più commerciale, ricordiamo l'importanza di figure che hanno fatto grande il nostro sport.

La Milano nerazzurra piange uno dei suoi uomini più rappresentativi: è morto oggi Ernesto Pellegrini, presidente dell'Inter dall'84 al 95. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Il mondo del calcio in lutto: è morto Ernesto Pellegrini, storico presidente dell’Inter

Ernesto Pellegrini è morto, addio all'imprenditore ex presidente dell'Inter: aveva 84 anni

È un momento di grande tristezza per il mondo del calcio: Ernesto Pellegrini, ex presidente dell'Inter e imprenditore visionario, ci ha lasciati all'età di 84 anni.

Cerca Video su questo argomento: Mondo Calcio Lutto Morto Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Livorno, muore dopo un malore allo stadio. Il cordoglio dell’ambiente amaranto; Addio a Gianluigi Pompei, morto a 48 anni. Lutto nel calcio Piceno; Il Calcio calabrese in lutto: Addio a mister Massimo Scevola, figura storica del dilettantismo; Lutto nel mondo del calcio: è morto Azelio Vicini. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Mondo del calcio in lutto: è morto Ernesto Pellegrini - Toro.it

Come scrive msn.com: Giornata di lutto: è mancato l'ex presidente dell'Inter che aveva riportato la squadra lombarda al successo nelle competizioni europee Nella giornata di oggi è mancato l'ex presidente dell'Inter Ernes ...

Ernesto Pellegrini è morto: lo storico presidente Inter aveva 84 anni

Scrive tuttosport.com: L'imprenditore milanese guidò il club nerazzurro dal 1984 al 1995 vincendo lo scudetto dei record, una Supercoppa italiana e due Coppe Uefa ...

Morto Ernesto Pellegrini, lo storico presidente dell’Inter dei record aveva 84 anni

Si legge su msn.com: Nel corso della sua presidenza, l'Inter conquistò grandi successi in giro per l'Europa: dalla Coppa Uefa vinta nel 1991 a quella agguantata nel 1994, un trionfo europeo che all'Inter mancava dal '65 c ...