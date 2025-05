Il momento del debutto è arrivato | Willem Dafoe veterano del palcoscenico e dello schermo esordisce come direttore del Settore Teatro della Biennale di Venezia Il titolo della manifestazione che si svolgerà dal 31 maggio al 15 giugno? Theatre is Body - Body is Poetry Il teatro è corpo il corpo è poesia

Il debutto di Willem Dafoe come direttore del Settore Teatro della Biennale di Venezia promette di rivoluzionare il panorama teatrale. Con il tema "Theatre is Body – Body is Poetry", l'evento invita a esplorare il legame profondo tra corpo e performance. In un momento storico in cui il teatro cerca nuove forme di espressione, la visione di Dafoe potrebbe ridefinire i confini dell'arte performativa. Preparati a una celebrazione della corporeità!

I l momento del debutto è arrivato: Willem Dafoe, veterano del palcoscenico e dello schermo, esordisce come direttore del Settore Teatro della Biennale di Venezia. Il titolo della manifestazione, che si svolgerà dal 31 maggio al 15 giugno? Theatre is Body – Body is Poetry (I l teatro è corpo, il corpo è poesia). Willem Dafoe direttore artistico della Biennale: «Il teatro porta a meraviglia e mistero» X «Mi riferisco al valore poetico del teatro, che non è la semplice messa in scena di testi letterari: come la poesia, formula domande; la letteratura, invece, cerca di dare risposte. Ma il centro resta il corpo, le parole sono filtrate attraverso il corpo» aveva anticipato a iO Donna raccontando il suo lato meno noto, quello di performer. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il momento del debutto è arrivato: Willem Dafoe, veterano del palcoscenico e dello schermo, esordisce come direttore del Settore Teatro della Biennale di Venezia. Il titolo della manifestazione, che si svolgerà dal 31 maggio al 15 giugno? Theatre is Body - Body is Poetry (Il teatro è corpo, il corpo è poesia)

TedxTorino “Close to me” abitare il momento, vivere la presenza: la conferenza al Teatro Regio

Alla conferenza TEDxTorino "Close to Me," al Teatro Regio, il potere delle idee si rivela attraverso voci come Brunello Cucinelli, Evelina Christillin e altri ospiti.

Cerca Video su questo argomento: Momento Debutto Arrivato Willem Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Sal Da Vinci e il figlio Francesco: dalla musica al teatro tra vita familiare e carriera artistica. 🔗Ne parlano su altre fonti