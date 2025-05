Il mistero di Denis Bergamini trentacinque anni per affermare una verità

Il mistero di Denis Bergamini, un caso che ha segnato la storia del calcio italiano, torna a far parlare di sé con "Il cono d’ombra". Questo podcast di Sky Italia, narrato da Pablo Trincia, getta nuova luce su una verità cercata per 35 anni. In un'epoca in cui i podcast stanno rivoluzionando il racconto di storie dimenticate, questa produzione invita a riflettere sul potere della narrazione e sulla ricerca della giustizia. Non perderti questo viaggio emozionante!

Ora quella storia riemerge ne Il cono d'ombra – La storia di Denis Bergamini, un podcast originale Sky Italia e Sky TG24, ideato e narrato da Pablo Trincia.

Pablo Trincia racconta il caso Denis Bergamini. Quando esce il nuovo podcast

Pablo Trincia, autore di successo di “E poi il silenzio”, torna con un nuovo podcast su Sky e Sky TG24, dedicato al controverso caso di Denis Bergamini.

Il mistero di Denis Bergamini, trentacinque anni per affermare una verità

