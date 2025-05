Il Misterioso Sequel di Once Upon a Time… In Hollywood | Fincher Dirige Pitt Torna Arrivano Debicki e Caan

Il cinema torna a sorprenderci! David Fincher, maestro del thriller, prende le redini di un sequel di "Once Upon a Time... In Hollywood" con Brad Pitt. L'attesa cresce, e con nuovi volti come Debicki e Caan, questo film promette di esplorare territori inediti. Sarà l’occasione perfetta per riflettere sul potere delle storie che si intrecciano, un trend sempre più attuale nel mondo del grande schermo. Rimanete sintonizzati!

David Fincher prende il testimone da Quentin Tarantino per un sequel inaspettato di "Once Upon a Time. In Hollywood" con Brad Pitt. Nuovi ingressi nel cast tra segreti e attesa.

