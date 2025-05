Il ministro dell’Economia Giorgetti incontra il sistema lombardo focus su dazi e credito

Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ha acceso i riflettori su temi cruciali per il futuro economico della Lombardia. Dazi, credito e il ruolo strategico delle banche sono stati al centro del Tavolo della competitività, un incontro che segna un passo importante verso la ripresa. In un contesto globale in continuo cambiamento, la Lombardia si conferma un laboratorio innovativo per affrontare le sfide economiche del nostro tempo. La competizione cresce: come reagiremo?

(Adnkronos) – Dai dazi alla situazione economica, fino al tema del credito con il ruolo delle banche. Sono alcuni dei temi che sono stati al centro dell'incontro tra il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e il sistema lombardo riunito attorno al Tavolo della competitività della Regione promosso dall'assessore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi e che ha . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Il Demanio "vende" a Venezia: interrogazione al ministro Giorgetti

L'iniziativa dell'Agenzia del Demanio "Crea valore, investi con noi", mirata a coinvolgere investitori privati per valorizzare 22 immobili statali a Venezia, suscita interrogazioni parlamentari.

