Il Mestiere del Successo – Case Discografiche | Dentro l’Industria della Musica Italiana con Sky TG24

Scopri come si costruisce una hit nell'affascinante mondo delle case discografiche italiane! Lo speciale di Sky TG24 "Il Mestiere del Successo" svela i segreti di Warner, Sugar e altri colossi, esplorando il connubio tra talenti e tecnologia. In un'epoca in cui gli algoritmi influenzano le scelte musicali, quale sarà il futuro della musica? Non perdere l’occasione di addentrarti in questo viaggio esclusivo!

Come si costruisce una hit? Lo speciale di Sky TG24 "Il Mestiere del Successo" entra nelle case discografiche italiane con racconti inediti da Warner a Sugar. Il mestiere del successo Sky TG24 1 giugno 2025 Indice. Il Mestiere del Successo: Un viaggio esclusivo tra scouting, artisti e algoritmi. Dentro le case discografiche: da Warner a Sony, passando per Universal e Sugar. Da CD a streaming: come cambia il mestiere del successo. Le parole chiave: identità artistica, rischio creativo e gender gap. Dove vedere Il Mestiere del Successo: Case Discografiche. Il Mestiere del Successo: Un viaggio esclusivo tra scouting, artisti e algoritmi.