Il Marmo del Duomo di Milano | arrivava via acqua dal Lago Maggiore; oggi è usato per sostituire le guglie

Il marmo del Duomo di Milano, un tesoro storico, ha viaggiato per secoli via acqua dal Lago Maggiore. Oggi, questo prezioso materiale torna a rivivere grazie alla sostituzione delle guglie, un intervento che unisce tradizione e innovazione. Elena Poletti del Mumag ci guida in questo affascinante percorso, rivelando la straordinaria storia di un monumento che continua a raccontare il suo passato. Scopri i segreti dietro l'arte del restauro!

Elena Poletti, del Mumag, illustra la via d'acqua usata per il trasporto del marmo fino a Milano e mostra una guglia del Duomo sostituita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il Marmo del Duomo di Milano: arrivava via acqua dal Lago Maggiore; oggi è usato per sostituire le guglie

Cerca Video su questo argomento: Marmo Duomo Milano Arrivava Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Dal 4 giugno tornano le “Serate d’Incanto” sulle Terrazze del Duomo. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Duomo di Milano, il taglio del marmo alla Cava di Candoglia/ FOTO e VIDEO

Come scrive ilgiorno.it: Il bisogno annuo di marmo per il Duomo di Milano si aggira di fatti intorno ... Attraverso il sistema di chiuse, realizzato dalla Fabbrica, arrivava fino al Laghetto (oggi Via Laghetto), a ...

Visitare la cava di marmo del Duomo di Milano

Riporta siviaggia.it: Fu Gian Galeazzo Visconti, Signore di Milano, a decidere di sostituire il mattone, originariamente pensato per la costruzione del Duomo, con il marmo ... che permette di arrivare all’imboccatura ...

Dalla cava al Duomo: il viaggio del marmo rosa dal Lago Maggiore a Milano

Segnala verbanonews.it: Questo pregiato materiale trova però la sua espressione più completa e spettacolare nella costruzione del Duomo di Milano, realizzato interamente con il marmo derivante dal filone che attraversa ...