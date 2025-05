Il manga Watashi ga mita mirai ha previsto un grande disastro in Giappone il prossimo 5 luglio facendo calare il turismo

Il manga "Watashi ga mita mirai" di Ryo Tatsuki torna a far discutere con una nuova previsione: un disastro imminente in Giappone il 5 luglio. Questo legame tra finzione e realtà non è solo inquietante, ma mette in luce il potere della narrativa nel riflettere le paure collettive. Con il turismo già in crisi a causa delle incertezze globali, molti si chiedono: è tempo di prendere sul serio queste profezie? La storia non smette mai di sorprenderci.

Nel 1999, il manga Watashi ga mita mirai, Ryo Tatsuki, aveva previsto «una catastrofe da qualche parte nel Giappone orientale» per il marzo del 2011. In effetti, proprio in quel periodo un terribile terremoto e lo tsunami di Fukushima hanno devastato il Paese, uccidendo quasi ventimila persone. Nella nuova edizione, invece, l’autrice ha profetizzato «un grande disastro» che dovrebbe far innalzare «le acque dell’oceano Pacifico a sud dell’arcipelago giapponese» il 5 luglio del 2025. Dati i precedenti, moltissime persone credono alle sue parole, e le prenotazioni per le prossime settimane sono sensibilmente diminuite; secondi alcuni, la “responsabilità ” sarebbe da attribuire proprio alla mangaka. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Il manga Watashi ga mita mirai ha previsto «un grande disastro» in Giappone il prossimo 5 luglio, facendo calare il turismo

