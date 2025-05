il magnificat e la profezia nascosta che si è realizzata

Quando Maria visita Elisabetta, si compie una profezia straordinaria: due donne, unite da un destino divino, incarnano la speranza e la fede. Questo incontro trascende il tempo, rivelando un messaggio di rinascita che risuona ancora oggi. In un'epoca in cui cerchiamo segnali di speranza e cambiamento, la storia di Maria e Elisabetta ci ricorda l'importanza della connessione umana e della fiducia nel futuro. Scopri il potere di questa profezia!

Quando Maria incontra Elisabetta le rivela una grande profezia. Maria, incinta da poco tempo, va in visita alla cugina Elisabetta che, nonostante sia in età infertile, aspetta nel suo grembo un bambino, che sarà il grande Giovanni il Battista. Elisabetta, appena vede Maria, subito riconosce in lei la Madre del Messia promesso, e il suo. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it