Il lungomare di Grottammare, inaugurato solo pochi mesi fa, è già al centro di polemiche. I turisti meritano un'accoglienza impeccabile, eppure emergono criticità: dalla manutenzione all'assenza di servizi. Questo trend di attenzione alla qualità dell'offerta turistica è in crescita in tutta Italia. È il momento di riflettere su come migliorare l'immagine delle nostre località. Un lungomare curato può fare la differenza tra un turista di passaggio e uno fidelizzato.

"Tranne la pulizia dell’arenile, è tutto da sistemare, fare, pulire, programmare, per accogliere i turisti. A questo punto – scrivono Alessandra Manigrasso M5S Grottammare e Gian Filippo Straccia Comunità in movimento – ci corre l’obbligo di evidenziare le cose che non vanno. Il lungomare inaugurato il 25 aprile del 2023 sembra già vecchio, in alcuni tratti mostra crepe e rigonfiamenti, le panchine continuano a rimanere le stesse e nessuno le usa per quanto sono scomode. Le aiuole, tranne che in alcuni tratti, brillano per essere lasciate alla libera crescita delle erbacce, mentre la pista ciclabile, che occupa la parte ovest del lungomare De Gasperi, evidenzia la persistenza di grosse pozzanghere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Il lungomare sembra già vecchio. Tutto da sistemare per i turisti"

