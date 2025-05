Il luna park della Formula Uno Un braccio di ferro lungo 2 anni Fan Zone nessun abuso edilizio

Il luna park della Formula Uno si prepara a festeggiare il suo centenario senza intoppi. La recente sentenza del Tribunale di Monza, che ha escluso abusi edilizi nella Fan Zone, segna un importante passo verso un evento che unisce sport e divertimento. Questo trionfo legale non solo rassicura i fan, ma riflette anche come l'industria degli eventi stia evolvendo, puntando sempre più sulla sostenibilità e sul rispetto delle norme. Preparatevi a vivere un'esperienza indimenticabile!

Nessun reato per la Fan Zone all’Autodromo. Il giudice del Tribunale monzese Gianluca Polastri ha deciso il “non luogo a procedere” per i presunti abusi edilizi che per due volte avevano rischiato di far saltare con il sequestro nel settembre 2023 il luna park dei motori in occasione del centenario del Gran premio di Formula Uno a Monza. A presentare il conto con la giustizia il pm Carlo Cinque, lo stesso che aveva puntato il dito contro il progetto per realizzare a tempi record due anni fa un campo da padel delle dimensioni di 40 metri per 30 con struttura prefabbricata in cemento armato appoggiata al terreno e un container di 3 metri per 6 e un’altezza di 2 metri e mezzo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il luna park della Formula Uno. Un braccio di ferro lungo 2 anni. Fan Zone, nessun abuso edilizio

Cerca Video su questo argomento: Luna Park Formula Braccio Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Il luna park della Formula Uno. Un braccio di ferro lungo 2 anni. Fan Zone, nessun abuso edilizio. 🔗Cosa riportano altre fonti

Il luna park della Formula Uno. Un braccio di ferro lungo 2 anni. Fan Zone, nessun abuso edilizio

Riporta ilgiorno.it: Il giudice del Tribunale monzese Gianluca Polastri ha deciso il “non luogo a procedere” per i presunti abusi edilizi che per due volte avevano rischiato di far saltare con il sequestro nel settembre ...

Braccio di ferro per Ponte Parodi a Genova: “Ok con riserva al Luna Park”

ilsecoloxix.it scrive: Genova – Quello che fino a ieri era il “Luna Park itinerante più grande d’Europa”, così recitavano i suoi cartelloni pubblicitari, oggi è un po’ ridimensionato ma senza dubbio ancora ...

Gran Premio, sigilli all’autodromo di Monza: il luna park Formula 1 non vede il traguardo

Segnala ilgiorno.it: Ieri sera in Comune a Monza si è chiusa la seconda Conferenza dei servizi riunita con urgenza proprio per riuscire a salvare la festa della Formula ... il luna park per i primi giorni della ...