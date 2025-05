Il Liceo Giannone presenta il nuovo numero di Api ingegnose

Il Liceo Classico “Pietro Giannone” lancia il tredicesimo numero di "Api Ingegnose", un ponte tra cultura umanistica e scienza. In un'epoca in cui la multidisciplinarietà è fondamentale, questa rivista si distingue come un faro nel panorama culturale locale. Scopri come le menti giovani plasmano il futuro attraverso studi innovativi, stimolando una riflessione profonda sul sapere contemporaneo. Non perdere l'occasione di esplorare nuove idee!

Comunicato Stampa Tra studi umanistici e ricerche scientifiche, la tredicesima edizione della rivista si conferma un punto di riferimento nel panorama culturale locale Il Liceo Classico “Pietro Giannone” ha prodotto il numero tredici di Api ingegnose. Quaderno di studi, ricerche . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Il Liceo Giannone presenta il nuovo numero di Api ingegnose

Cerca Video su questo argomento: Liceo Giannone Presenta Nuovo Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

“Il sapore dell’ingiustizia”: si presenta il volume al Seminario arcivescovile; Il Liceo Imbriani vince il 1 Torneo di Debate – 8 Premio TotaLife. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Nuove generazioni e IA, successo per il progetto del liceo ‘Giannone’ e ITS Academy

Lo riporta ntr24.tv: attuato dal Liceo Classico P. Giannone di Benevento con l’ITS Academy di Benevento. Il percorso è stato realizzato per introdurre le nuove generazioni all’IA, al fine di testarne le ...

Il Liceo Giannone di Caserta premiato per lo spettacolo “After Juliet” e per il cortometraggio “Antigone”

Riporta casertaweb.com: È stato un fine settimana ricco di eventi per gli studenti e i docenti del Liceo “Pietro Giannone” di Caserta ... acquisendo in tal modo nuove competenze in un clima di grande serenità e disponibilità ...

Tag: liceo giannone

Segnala internapoli.it: Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Q ...