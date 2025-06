Il Liceo Artistico Vincenzo Calò protagonista all’evento finale del progetto Giovani in Volo | arte solidarietà e cittadinanza attiva in mostra

Sabato 31 maggio, il Liceo Artistico "Vincenzo Calò" di Taranto si trasformerà in un palcoscenico di creatività e impegno sociale con l'evento finale del progetto “Giovani in Volo”. Un'opportunità imperdibile per scoprire come arte e solidarietà si intrecciano, dando voce ai giovani artisti locali. In un periodo in cui la cittadinanza attiva è più importante che mai, questa iniziativa rappresenta un faro di speranza e innovazione. Non perdere il momento in cui

Tarantini Time Quotidiano Sabato 31 maggio 2025, presso il Laboratorio di Arti Figurative del Liceo Artistico “Vincenzo Calò” – sede di Taranto, si svolgerà l’evento conclusivo del progetto “Giovani in Volo”, storico percorso promosso dal Centro Servizi Volontariato (CSV) di Taranto per la promozione del volontariato e della cultura della solidarietà tra le giovani generazioni. Protagoniste della giornata saranno gli alunni delle classi 2^L, 2^I, 3^L e 3^H dell’Istituto, che hanno preso parte attiva al progetto, grazie alla guida e al coordinamento della prof.ssa Antonella De Giorgio, referente dell’iniziativa, in collaborazione con la prof. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Il Liceo Artistico “Vincenzo Calò” protagonista all’evento finale del progetto “Giovani in Volo”: arte, solidarietà e cittadinanza attiva in mostra

