Il grande ciclismo torna in Campania | presentazione ufficiale del 57 Giro della Campania U23 Coppa Zinzi e del Caserta Race Tour 2025

Il grande ciclismo torna a far vibrare la Campania! Con il 57° Giro della Campania U23 "Coppa Zinzi" e il Caserta Race Tour, la regione si prepara a diventare la capitale delle due ruote. Questi eventi non solo celebrano il talento giovanile, ma si inseriscono in un trend crescente di sport e turismo che valorizza il territorio. Non perdere l'occasione di assistere a una manifestazione che promette emozioni e passione!

Tempo di lettura: 3 minuti La Campania si prepara a ospitare una straordinaria celebrazione dello sport con due appuntamenti imperdibili: il 57° Giro della Campania Under 23 “Coppa Zinzi” (5-6-7 giugno) e la seconda edizione del Caserta Race Tour (7-8 giugno). Il lancio ufficiale si terrà martedì 4 giugno 2025 alle ore 17:45, presso il Plaza Caserta Hotel, con la presentazione delle 22 squadre partecipanti e del programma dettagliato, alla presenza di autorità istituzionali, campioni leggendari, giovani talenti, media nazionali e locali. Una corsa tra storia e futuro: la rinascita del Giro della Campania U23. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Il grande ciclismo torna in Campania: presentazione ufficiale del 57° Giro della Campania U23 “Coppa Zinzi” e del Caserta Race Tour 2025

Scuole chiuse in Campania per il Giro d’Italia 2025: Ecco dove e perché

In vista della sesta tappa del 108° Giro d’Italia, che si svolgerà giovedì 15 maggio 2025, molte scuole in Campania resteranno chiuse.

Cerca Video su questo argomento: Grande Ciclismo Torna Campania Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Il grande ciclismo torna In Campania; UFFICIALE- SSC NAPOLI: Juan Jesus rinnova per un altro anno; Trofeo D’Alterio: 500 ragazzi in campo al Vallefuoco di Mugnano; Città di Perugia, la decima edizione si presenta in centro. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

57° GIRO DELLA CAMPANIA UNDER 23 “COPPA ZINZI” (5-6-7 GIUGNO) E CASERTA RACE TOUR

Riporta 100x100napoli.it: IL GRANDE CICLISMO TORNA IN CAMPANIA: IL 4 GIUGNO ALLE ORE 17:45 CI SARANNO LA PRESENTAZIONE DELLE 22 SQUADRE E DEL PROGRAMMA La Campania si appresta a diventare il palcoscenico di un eccezionale fest ...

Ciclismo: il 4 giugno la presentazione del Giro della Campania Under 23 e del Caserta Race Tour

Scrive casertaweb.com: Scopri tutti i dettagli riguardo Ciclismo: il 4 giugno la presentazione del Giro della Campania Under 23 e del Caserta Race Tour . Solo notizie aggiornate su Caserta Web.

Ciclismo, torna il Giro della Campania

rainews.it scrive: Nel giorno dell’ultima tappa (del Giro della Campania) al Velodromo di Marcianise ci sarà un grande evento aperto a tutti gli appassionati. L’8 giugno, poi, ci sarà la seconda edizione della ...