Il giovane PSG Doue fa la storia finale della Champions League

Desire Dowe, giovanissima stella del PSG, ha scritto un capitolo epico nella finale di Champions League, segnando e assistendo in un match che ha catturato l'attenzione di tutto il mondo. A soli 18 anni, ha dimostrato che le nuove generazioni possono brillare anche nei momenti più decisivi. Questo successo non è solo una vittoria per la sua squadra, ma rappresenta un segnale forte: il futuro del calcio è nelle mani dei giovani talenti. Non perderti i prossimi sviluppi!

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Il giovane di Paris Saint-Germain Desire Dowe ha fatto la storia nella finale di Champions League dopo aver segnato un goal e associato un altro contro l’Inter. Dowe ha avuto il suo primo impatto dopo soli 12 minuti mentre si è fantasma dietro il backline tra ricevere la palla prima di squadarla ad Achraf Hakimi per un semplice apri a Monaco. Quel goal ha visto Hakimi diventare il primo giocatore a segnare contro un ex club in una finale di Champions League. Ha trascorso la stagione 2020-21 con la squadra italiana. Dowe ha quindi fatto la storia otto minuti dopo quando il suo sciopero deviato ha terminato un contrattacco clinico. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Il giovane PSG Doue fa la storia finale della Champions League

Articoli recenti che potrebbero piacerti

La fatica del giovane fan è stata ripagata. Il cantautore toscano ha ascoltato la sua storia.

passione per la musica. Questo incontro fortuito ha reso magico il giorno del giovane fan, sottolineando il legame unico tra artisti e sostenitori.

Cerca Video su questo argomento: Giovane Psg Doue Fa Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il Paris Saint-Germain è praticamente nato ieri; Cosa deve fare l'Inter contro il PSG; PSG, Doué: Coppa di Francia e finale Champions partite molto importanti per questo club; Chi vince la finale Champions tra Inter e PSG, il pronostico beffardo dell'intelligenza artificiale. 🔗Cosa riportano altre fonti

PSG-Inter, Doué da record: è il più giovane della storia a realizzare una rete e un assist in una finale della Champions League

Si legge su calciomercato.com: Non ha ancora compiuto 20 anni ed è diventato il più giovane giocatore della storia a realizzare un goal e un assist in una finale della Champions League. Dèsirè.

PSG Inter, che record di Doué! È il primo giocatore ad aver fatto questo in una finale di Champions League! Il dato

Lo riporta calcionews24.com: PSG Inter, che record di Doué! È il primo calciatore ad aver fatto questo in una finale di Champions! Il dato clamoroso La finale di Champions League ha regalato momenti indimenticabili, ma uno dei pr ...

Chi è Désiré Doué, predestinato di 19 anni del PSG che ha distrutto l’Inter in finale di Champions

Scrive fanpage.it: Dal Rennes al Paris Saint-Germain, a 19 anni ha bruciato le tappe della carriera. “Mi ispiro a Neymar”, ha confessato il ragazzo che Luis Enrique ha trasformato in arma letale cucendogli addosso un ...