Il giovane di FI contro Vannacci senza citarlo | Generale della codardia aberrazioni su gay neri e disabili Vergogna Standing ovation

Un giovane di Forza Italia, nel corso del congresso nazionale, ha lanciato un duro affondo contro le aberrazioni ideologiche di alcuni esponenti politici, suscitando una standing ovation. Questo episodio mette in luce un trend crescente tra i giovani, che reclamano una politica inclusiva e rispettosa. È il segnale di una nuova generazione pronta a combattere contro l'odio e la discriminazione. Un messaggio forte: il futuro è dei giovani e della loro apertura mentale!

Di sicuro non scorre buon sangue tra i giovani di Forza Italia e Roberto Vannacci. Dal palco del congresso nazionale dei giovani, sul quale è atteso, tra lo stupore generale, anche Fedez, Simone Leoni, candidato segretario nazionale Forza Italia giovani, ha attaccato (senza mai citarlo direttamente) il leghista. Parlando di “personaggi” della politica “completamente sconnessi dai tempi in cui viviamo” che “invece che adottare un approccio inclusivo ne adottano uno escludente”, Leoni ha attaccato: “Persone che invece che essere generali a capo di un armata del bene verso il prossimo, scelgono di essere generali della codardia e della discordia per mero calcolo politico”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it