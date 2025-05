Il gioco delle coppie al Napoli e al Milan

Nel calcio moderno, non basta più avere un allenatore carismatico: la sinergia tra figura tecnica e dirigente è fondamentale. Prendiamo ad esempio il Bologna, dove Italiano e Sartori stanno dimostrando come una coppia ben assortita possa fare la differenza. In un'epoca di cambiamenti rapidi, la collaborazione diventa il vero valore aggiunto. Scopri come questa dinamica sta trasformando le sorti delle squadre italiane!

Milan-Bologna si vince sugli esterni: il gioco delle coppie della finale

Nella finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, il duello sugli esterni sarà cruciale. Entrambe le squadre vantano ali talentuose in grado di fare la differenza.

