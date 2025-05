Il giardino delle meraviglie e le avventure di Alice

Preparati a vivere un'esperienza che va oltre la realtà! "Alice nel Giardino delle Meraviglie" trasformerà Villa Arconati in un mondo incantato il 5 e 6 giugno, dalle 19.30 alle 23. Tra musica dal vivo, danze aeree e luci scintillanti, scoprirai un viaggio immersivo che celebra la fantasia e l'arte. Non perdere l'opportunità di esplorare un trend che unisce emozione e innovazione, portando la magia della narrazione in scenari inaspett

Musica dal vivo, luci, suoni, danze aeree, esperienze immersive e caleidoscopiche: giovedì 5 e venerdì 6 giugno, dalle ore 19.30 alle 23, Villa Arconati e il suo giardino all’italiana e alla francese ospiteranno "Alice nel Giardino delle Meraviglie", un evento immersivo e onirico che segna l’arrivo, per la prima volta, dei Notturni di Musicamorfosi nella piccola Versailles alle porte di Milano. Un viaggio straordinario, due giorni di performance artistiche ispirate ad Alice, al Bian coniglio e agli altri personaggi creati dalla fantasia dello scrittore inglese Lewis Carroll, che prenderanno vita tra le siepi e i saloni della splendida residenza nobiliare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il giardino delle meraviglie (e le avventure di Alice)

Bollate, a Villa Arconati con Alice nel Giardino delle meraviglie

Vivi un'esperienza unica a Bollate, vicino a Milano, con "Alice nel Giardino delle Meraviglie" a Villa Arconati.

