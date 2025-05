Il ’Giardino dei Donatori’ è realtà | Uno spazio per pazienti e caregiver Ogni albero identificato col Qrcode

...un passo avanti nel concetto di cura e benessere. Il “Giardino dei Donatori” non è solo un luogo di relax, ma un simbolo di speranza e connessione. Ogni albero, identificato con un QR code, invita a scoprire storie e significati, rendendo l'esperienza unica e personale. In un'epoca in cui la salute mentale è sempre più al centro dell’attenzione, questo giardino rappresenta un trend crescente verso la medicina olistica e il supporto emozionale. Scopri come la natura

È stato inaugurato ieri nell’area verde antistante l’Ingresso 4 dell’Ospedale di Cona, il “ Giardino dei Donatori. Percorsi sensoriali e terapeutici a supporto della Riabilitazione San Giorgio ”, un nuovo spazio dedicato ai pazienti, ai loro familiari, ai caregiver e a tutta la comunità ospedaliera. Questo nuovo ambiente rappresenta un’evoluzione e un arricchimento del precedente progetto avviato nel 2023 su iniziativa di Avis Ferrara per rendere omaggio al fondamentale gesto della donazione di sangue e plasma. Il progetto iniziale, che ha visto il completamento della prima fase con la messa a dimora di alberi e cespugli nel dicembre 2023, mira a riconoscere il contributo dei donatori e a sensibilizzare nuove adesioni, oltre che a migliorare i servizi ecosistemici dell’area ospedaliera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il ’Giardino dei Donatori’ è realtà: "Uno spazio per pazienti e caregiver. Ogni albero identificato col Qrcode"

Ospedale, inaugurato il 'Giardino dei donatori': "Percorsi sensoriali e terapeutici"

Un nuovo angolo di benessere prende vita all'Ospedale di Cona: il ‘Giardino dei Donatori’ offre percorsi sensoriali e terapeutici, uniti a un messaggio profondo di gratitudine verso chi sostiene la salute.

Cerca Video su questo argomento: Giardino Donatori Realtà Spazio Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il ’Giardino dei Donatori’ è realtà: Uno spazio per pazienti e caregiver. Ogni albero identificato col Qrcode; Bilancio partecipativo, ecco Scandellara Rocks e la nuova area giochi al Giardino Donatori di Sangue; Ospedale, inaugurato il 'Giardino dei donatori': Percorsi sensoriali e terapeutici. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne