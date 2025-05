Il giallo del detenuto trovato morto al Pagliarelli | Temeva per la sua vita aperta un' inchiesta

Un'altra tragica vicenda dal carcere Pagliarelli riaccende il dibattito sulla salute mentale e le condizioni di vita dei detenuti in Italia. M. T., 43 anni, ha trovato la morte in una cella, ma le circostanze rimangono avvolte nel mistero. La sua paura di non sopravvivere al regime carcerario e il contesto di fragilitĂ mettono in luce un problema allarmante: quanto ci occupiamo realmente del benessere psicologico dei reclusi? Un tema che merita attenzione

Ci sono dei punti da chiarire sulla morte di M. T., palermitano di 43 anni, che mercoledì scorso è stato trovato senza vita nella sua cella del carcere Pagliarelli: nessun dubbio (o quasi) sul fatto che l'uomo, recluso per piccoli furti e con problemi di dipendenza dalla droga, si sia suicidato.

