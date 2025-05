Il genocidio a Gaza è intenzionale e ci riguarda tutti il sionismo è un crimine e Netanyahu è suo figlio dobbiamo schierarci tocca a ognuno di noi - VIDEO

Il genocidio a Gaza è una realtà che non possiamo ignorare. La violenza contro i palestinesi non è solo una questione locale, ma un crimine che interroga le coscienze di tutti noi. In un mondo sempre più interconnesso, il silenzio è complice. I nostri figli ci chiederanno dove eravamo mentre tutto ciò accadeva. È il momento di alzare la voce e agire. Non lasciamo che la storia ci giudichi come vigliacchi.

Saranno i vostri figli, magari i vostri nipoti, a guardarvi negli occhi e vi domanderà 'dove eri', e voi abbasserete gli occhi e vi sputeranno in faccia per essere stati così vigliacchi. La questione del genocidio palestinese non attiene solo alla Palestina, che paga sui suoi corpi, sui suoi.

