Il generale Massimo Panizzi | Con la guerra ‘ibrida’ il concetto di difesa deve riguardare tutti i cittadini

Firenze, 31 maggio 2025 – C’è un filo rosso che lega gli alpini all’Italia. Le truppe stoiche delle centomila gavette di ghiaccio, dell’epico ritorno a casa senza mezzi e in mezzo all’inverno russo, che hanno attraversato il tempo e si sono rese protagoniste nelle missioni umanitarie dei nostri giorni. Un privilegio farne parte, come ci ricorda Massimo Panizzi, generale di corpo d’armata in congedo, nato a Carrara, attualmente residente a Firenze dove ha terminato la sua carriera da comandante dell’Istituto geografico militare. “Cuore Alpino – Il racconto-intervista di un comandante alpino e padre tra montagne, missioni e memoria” è il messaggio che Panizzi ha voluto lasciare ripercorrendo i momenti più significativi della sua attività di militare e comandante sia in Italia, sia nelle missioni all’estero. 🔗 Leggi su Lanazione.it