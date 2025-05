Il generale Massimo Panizzi | Con guerra ‘ibrida’ il concetto di difesa deve riguardare tutti i cittadini

Il generale Massimo Panizzi ci invita a riflettere sulla nuova "guerra ibrida", dove la difesa del paese coinvolge ogni cittadino. In un’epoca in cui il concetto di sicurezza si espande oltre i confini tradizionali, la resilienza degli alpini diventa simbolo di unità e responsabilità collettiva. Scoprire come il passato militare si intreccia con le sfide umanitarie attuali è fondamentale per costruire un’Italia coesa e pronta a fronteggiare le nuove minacce.

Firenze, 31 maggio 2025 – C’è un filo rosso che lega gli alpini all’Italia. Le truppe stoiche delle centomila gavette di ghiaccio, dell’epico ritorno a casa senza mezzi e in mezzo all’inverno russo, che hanno attraversato il tempo e si sono rese protagoniste nelle missioni umanitarie dei nostri giorni. Un privilegio farne parte, come ci ricorda Massimo Panizzi, generale di corpo d’armata in congedo, nato a Carrara, attualmente residente a Firenze dove ha terminato la sua carriera da comandante dell’Istituto geografico militare. “Cuore Alpino – Il racconto-intervista di un comandante alpino e padre tra montagne, missioni e memoria” è il messaggio che Panizzi ha voluto lasciare ripercorrendo i momenti più significativi della sua attività di militare e comandante sia in Italia, sia nelle missioni all’estero. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il generale Massimo Panizzi: “Con guerra ‘ibrida’ il concetto di difesa deve riguardare tutti i cittadini”

Cerca Video su questo argomento: Generale Massimo Panizzi Guerra Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Massimo Panizzi, chi è il generale che prende il posto di Vannacci all’Istituto geografico militare di Firenze

Scrive lanazione.it: Carrara, 20 agosto 2023 – Sarà il generale di divisione carrarese Massimo Panizzi, originario di Marina ... in aree calde da maggiore durante la guerra dei Balcani, successivamente (da generale ...

Istituto Geografico Militare di Firenze, il generale Massimo Panizzi sostituirà Vannacci

Segnala gonews.it: Il generale di divisione Massimo Panizzi sostituirà il generale di divisione Roberto Vannacci, al centro di numerose polemiche dopo la pubblicazione del suo libro 'Il mondo al contrario' che ...