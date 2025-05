Il gelato non teme i rincari | previste vendite in aumento del 4% per la prossima estate

L'estate si avvicina e, con essa, la dolcezza del gelato, che non teme i rincari! Secondo l’osservatorio Sigep World, le vendite cresceranno del 4% nei prossimi mesi. Questo trend dimostra che gli italiani non rinunciano ai piaceri della vita, nemmeno in tempi incerti. Scoprire nuovi gusti e rivisitare i classici sarà il modo migliore per affrontare la stagione: un assaggio di felicità, sempre a portata di cono!

Rimini, 31 maggio 2025 – A guardare il cielo riesce difficile crederci, ma gli esperti meteo lo stanno ripetendo da giorni: l'estate è alle porte e, con essa, tornerà anche la voglia di gelato, con conseguente impennata delle vendite, in Italia e non solo. Secondo il report economico dell' osservatorio Sigep World (Sigep è la fiera di riferimento per gli operatori del settore), basato sui dati di Crest-Circana e dell'Associazione italiana gelatieri, "in Europa, nel 2024, pur a fronte di un lieve calo delle visite (-0,5%), la voglia di gelato non si è arrestata, registrando, anzi, un incremento pari a +2,1%.

L'Osservatorio SIGEP prevede un aumento del 4% nelle vendite di gelato durante l'estate in Italia. La stagione si conferma un momento cruciale per il settore, riflettendo la crescente passione dei consumatori e l'importanza del foodservice.

In Italia, nel 2024, il settore del gelato artigianale ha sfiorato un fatturato da 3 miliardi di euro. I trend dei gusti per quest'estate: stracciatella inversa, Dubai chocolate e l'anti-age

RIMINI (ITALPRESS) – Una crescita del 4% sulle vendite di gelato in Italia durante la stagione estiva. E' quanto emerge dall'Osservatorio SIGEP World (il Salone internazionale per le eccellenze del fo

