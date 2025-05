Il futuro di Florenzi al Milan è un rebus | niente rinnovo all’orizzonte

Il futuro di Alessandro Florenzi al Milan si fa sempre più incerto, con nessun rinnovo in vista. Questo non è solo un problema per il club rossonero, ma riflette una tendenza crescente nel calcio: i giocatori esperti spesso lasciano spazio ai giovani talenti. In un'epoca in cui la freschezza e l'energia dominano i campi, Florenzi potrebbe essere l'ultimo di una lunga lista. Quale sarà il destino del nostro eroe?

Il futuro di Alessandro Florenzi al Milan si fa sempre più distante, niente rinnovo all'orizzonte per l'ex terzino giallorosso.

Sorpresa Florenzi, l’annuncio sul suo futuro. Vice Conceicao: “Ci penseremo domani”

Florenzi ha annunciato una sorpresa sul suo futuro, mentre vice Conceicao ha dichiarato che decideranno domani.

