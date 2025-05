Il figlio sniffa cocaina e la madre lo prende a schiaffi pugni e bastonate | 54enne in ospedale

Un episodio di violenza familiare che fa riflettere: una madre, trovando il figlio di 54 anni a sniffare cocaina, lo aggredisce con schiaffi e bastonate, portandolo in ospedale. Questo drammatico evento nel quartiere Vigna di Cesena mette in luce una crisi sociale inquietante legata all'uso di sostanze. Il conflitto tra generazioni e l'incapacità di affrontare la dipendenza pongono interrogativi su come le famiglie possano affrontare queste problematiche. Una chiamata all

E’ stato sorpreso a sniffare della droga e la madre non l’ha presa bene. Anzi: l’ha aggredito e picchiato, mandandolo all’ospedale. È successo due notti fa nel quartiere Vigna a Cesena e il protagonista – suo malgrado – è un uomo di 54 anni. Secondo quanto riporta il Corriere di Romagna, la madre di 75 lo ha sorpreso mentre assumeva la cocaina e ha reagito colpendolo con schiaffi e pugni e lo ha colpito alla schiena con il manico di una scopa. Il 54enne ha avuto diverse contusioni (l’ospedale Bufalini le ha giudicate guaribili in 5 giorni) e forse è stato provvidenziale l’intervento della polizia con le pattuglie delle volanti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il figlio sniffa cocaina e la madre lo prende a schiaffi, pugni e bastonate: 54enne in ospedale

