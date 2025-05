Il figlio della pediatra palestinese arriverà in Italia | lo conferma Tajani

Il piccolo Adam, figlio della pediatra palestinese, sta per compiere un passo verso l'Italia. Una decisione che non solo segna una nuova vita per lui, ma rappresenta anche un gesto di speranza in un contesto di crisi. Siamo testimoni di come l'umanità possa unirsi nei momenti più difficili. La storia di Adam è un richiamo forte a non dimenticare chi, in mezzo alla guerra, cerca solo sicurezza e un futuro migliore. Rimanete sintonizzati!

"La mamma di Adam ha deciso di far arrivare il figlio in Italia, verrà appena possibile, appena risolti tutti i problemi di autorizzazione, verrà accompagnato dalla zia e da altri 4 bambini che sono figli della zia". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine del congresso di Forza Italia giovani e parlando del figlio della pediatra palestinese che ha perso altri 9 figli in un bombardamento. "Appena possibile - ha aggiunto - partirà anche il marito. Questo dimostra quanto il popolo palestinese guardi all'Italia come luogo di speranza. Oggi è una giornata molto positiva", ha concluso e a chi gli chiedeva se ci fosse una data ha replicato che "potrebbe essere operato il giorno 11 ma è una data orientativa". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il figlio della pediatra palestinese arriverà in Italia: lo conferma Tajani

