Il Festival della Fotografia Italiana torna in scena e con esso tantissimi gli eventi da non perdere nelle prossime giornate

Il Festival della Fotografia Italiana è tornato, pronto a catturare l’attenzione di tutti gli appassionati! Con 42 mostre e oltre 100 autori, il Casentino diventa un palcoscenico di creatività e dialogo. Un’occasione imperdibile per esplorare la fotografia da nuove prospettive e immergersi in workshop e incontri stimolanti. In un’epoca in cui l’immagine è protagonista, non perdere l’opportunità di ispirarti e scoprire talenti emergenti!

Quarantadue mostre, dodici sedi espositive diffuse nel cuore del Casentino, in Toscana, oltre cento autori in dialogo e un fitto calendario di incontri, talk, letture portfolio e workshop: dopo l'esordio dello scorso anno, il Festival della Fotografia Italiana torna in scena con una proposta culturale ancora più articolata e autorevole.

A Monopoli torna PhEST, Festival internazionale di fotografia e arte

PhEST, il Festival internazionale di fotografia e arte, torna a Monopoli per celebrare la sua decima edizione.

In Sicilia torna il festival di fotografia e arti visive open air

Segnala arte.sky.it: Parte il 20 giugno “Gibellina Photoroad 2025”, importante rassegna di fotografia e arte contemporanea. Le vie della cittadina siciliana saranno animate per due mesi dalle opere di artisti internaziona ...

