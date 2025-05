Il Festival della Fantasia | Basta guerre e massacri ascoltiamo San Francesco

Al Festival della Fantasia, un appello potente risuona: "Basta guerre e massacri!". Davide Rondoni invita a riflettere sulle parole di San Francesco, un messaggio di pace che oggi più che mai sembra urgente. La 'Lettera ai governanti' sarà inviata all’Onu, sottolineando l'importanza di una nuova visione globale. In un'era di conflitti, riscoprire il dialogo è fondamentale. È tempo di ascoltare e agire per un futuro migliore.

Un appello per la pace. È il messaggio lanciato dal palco della quinta edizione del Festival della Fantasia dal poeta Davide Rondoni, presidente del Comitato nazionale per le celebrazioni dell’ottavo centenario della morte di San Francesco. Rondoni ha letto la ‘Lettera ai governanti’ del santo di Assisi, che verrà inviata anche all’Onu, come invito ad avere più fantasia e smettere di fare la guerra. "Davanti a massacri perpetrati in varie parti del mondo – dichiara Rondoni – la lettera di San Francesco è un duro monito ai potenti". Un’invocazione che va oltre la retorica della pace per colpire al cuore una responsabilità troppo spesso disattesa: "La mancanza di fantasia nel immedesimarsi nello scempio subito da tante persone è grave. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it