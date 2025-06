Il femminicidio di Martina e l’arroganza dei giudizi

Il femminicidio di Martina ci ricorda quanto sia urgente affrontare il tema della cultura del dominio e della violenza. La citazione di Nabokov risuona inquietante, evocando l'idea che certe mentalità siano radicate in profondità. Questo tragico evento non è solo una storia isolata, ma un sintomo di una società che deve evolversi per proteggere le donne. È tempo di parlare, agire e cambiare. Non restiamo in silenzio!

Leggi anche Durante l'evento di Terre des Hommes "Stand Up for Girls" a Roma, la coreografa Maria Grazia Angeletti ha ricordato le sue ex allieve vittime di femminicidio: "Alessia, Martina, Renée e Desirée erano mie allieve, le ho viste crescere, sognare, danzare. E adesso sono qui a parlare di loro al passato" - Durante l’evento “Stand Up for Girls” a Roma, la coreografa Maria Grazia Angeletti ha ricordato le sue ex allieve vittime di femminicidio, tra cui Alessia, Martina, Renée e Desirée.

Femminicidio di Martina Carbonaro: il problema è psico-culturale

Da globalist.it: Nei primi mesi del 2025, sono già avvenuti più di 15 femminicidi per mano di ex compagni ed ex mariti. Con buona pace della retorica nazionalista che attribuisce questo genere di crimini per lo più ai ...

Martina Carbonaro, vittima di femminicidio a 14 anni: ma in Italia continuiamo a ignorare l'urgenza dell'educazione affettiva

Lo riporta vanityfair.it: La giovanissima vittima è stata trovata in un edificio abbandonato dentro l'ex stadio Moccia di Afragola. L'ex fidanzato, Alessio Tucci, ha confessato ...

Femminicidio di Martina Scialdone. La sentenza attesa per oggi

Lo riporta rainews.it: La sentenza è attesa per oggi. Martedì, la procura di Roma ha chiesto la pena massima per Costantino Bonaiuti, imputato per la morte di Martina Scialdone, l’avvocata di 34 anni che fu uccisa a ...