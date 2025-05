Il dottor Maurizio Bini si muove su confini scivolosi come spiega in Gen_ film sul suo lavoro all' ospedale Niguarda di Milano

Il dottor Maurizio Bini affronta le sfide della procreazione medicalmente assistita nel documentario "Gen_", acclamato al Sundance Film Festival. Un viaggio che mette in luce i confini delicati della medicina e dell'identità , un tema sempre più attuale nella nostra società . La frase "Questo è un terreno minato" risuona forte, invitando alla riflessione su come l'innovazione possa sconvolgere pregiudizi e aspettative. Scopri come la scienza può cambiare vite e prospettive!

“Questo è un terreno minato”. L’ho pensato tre volte nel giro di qualche ora. La prima, quando ho guardato Gen, il documentario di Gianluca Matarrese – acclamato al Sundance Film Festival di quest’anno – che parla di Pma (procreazione medicalmente assistita), FtoM (persona a cui alla nascita è stato assegnato il sesso femminile e che ha modificato, sta modificando o desidera modificare il proprio corpo in direzione maschile), MtoF (il viceversa), disforia di genere (disagio o sofferenza causata da una forte incongruenza tra sesso biologico e genere esperito), tutti termini “scivolosi” in un Paese come l’Italia dove per tanti è ancora un mistero l’acronimo Lgbtqia+ (per chi voglia colmare le lacune, c’è un buon glossario su infotrans. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Il dottor Maurizio Bini si muove su confini scivolosi, come spiega in "Gen_", film sul suo lavoro all'ospedale Niguarda di Milano

