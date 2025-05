Il doppio salto del Colombiera Seconda promozione consecutiva | Prima volta in C che emozione

Il Volley Colombiera scrive una pagina storica, conquistando per la prima volta la Serie C femminile con una doppia promozione che fa sognare. L’entusiasmo esplode, mentre coach Andrea Carli condivide l’emozione di un’impresa che va oltre il campo: un simbolo di determinazione e passione, in un momento in cui le squadre locali dimostrano che, con impegno e cuore, si possono raggiungere traguardi incredibili. Un esempio da seguire!

Entusiasmo alle stelle e grande orgoglio fanno da cornice all’impresa compiuta dal Volley Colombiera che in due anni ha conquistato due promozioni consecutive, approdando in Serie C femminile. A raccontarci le emozioni provate dopo la preziosissima vittoria nella finale playoff contro il Sabazia Ecosavona è coach Andrea Carli. Nella sfida di ritorno avete ribaltato il risultato e il pronostico che vi vedeva svantaggiate. Cosa si prova in quei momenti? "Nell’ultima fase dei playoff abbiamo vissuto delle emozioni e sensazioni bellissime, disputando partite combattute contro squadre forti. Contro il Sabazia, nonostante la sconfitta dell’andata, non abbiamo mai spesso di crederci e ne è venuta fuori una gara perfetta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il doppio salto del Colombiera. Seconda promozione consecutiva: "Prima volta in C, che emozione»

Cerca Video su questo argomento: Doppio Salto Colombiera Seconda Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Il doppio salto del Colombiera. Seconda promozione consecutiva: "Prima volta in C, che emozione»

Scrive msn.com: Entusiasmo alle stelle e grande orgoglio fanno da cornice all’impresa compiuta dal Volley Colombiera che in due anni ha ...

Seconda piazza per il Volley Colombiera che ai playoff affronta Finalmaremola

Segnala msn.com: Grazie alla netta vittoria per 3-0 contro il Cogovalle Tsunami, il Volley Colombiera chiude il campionato al secondo posto a quota 53 punti. Un risultato importante al primo anno di partecipazione ...