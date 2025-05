Il Don Giovanni va in campagna | VoceAllOpera e Aliverta portano il capolavoro di Mozart in una cascina alle porte di Milano

Il Don Giovanni va in campagna! Per il decimo anno, l'opera di Mozart si sposta nella suggestiva Cascina Paù, alle porte di Milano, per celebrare l'arrivo della primavera. In un'epoca in cui la cultura cerca nuove forme di espressione, questo evento rappresenta un ponte tra tradizione e innovazione. Scoprire giovani talenti in un ambiente così unico rende ogni performance indimenticabile. Non perdere l’occasione di vivere la lirica sotto il cielo stellato!

L’ opera lirica torna in cascina, per il decimo anno. Succede, come ogni anno, a Rosate, alle porte di Milano per salutare l’arrivo della bella stagione. Il teatro non è un teatro, ma appunto la Cascina Paù, splendido casolare che fa da ameno centro d’accoglienza per giovani talenti in rampa di lancio grazie all’ospitalità di Maria Candida Morosini, mecenate che con la sua attività è stata insignita alcuni anni fa dell’Ambrogino d’oro. Alla Cascina Paù quest’anno arriva il Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart, in versione integrale. L’appuntamento è per domani, primo giugno, alle 16 (ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il “Don Giovanni” va in campagna: VoceAllOpera e Aliverta portano il capolavoro di Mozart in una cascina alle porte di Milano

