Il don che aiuta i giovani a uscire dalle dipendenze

Un premio che celebra il cambiamento: Gioachino, il don che ha dedicato la sua vita a sostenere i giovani nelle loro battaglie contro le dipendenze, è stato insignito del prestigioso riconoscimento Rosa Camuna. Un esempio ispiratore in un'epoca in cui la lotta contro le tossicodipendenze è più attuale che mai. La sua comunità, Promozione Umana, è un faro di speranza e supporto per chi cerca una nuova strada nella vita. Scopri la sua storia e lascia che ti

"Ricevere il premio Rosa Camuna è per me un grande onore: il prestigioso riconoscimento che Regione Lombardia ha voluto assegnarmi è un attestato al mio impegno nel sociale, sin da quando ho fondato la comunità Promozione Umana, negli anni Ottanta, a sostegno di tossicodipendenti, minori in difficoltà e ammalati di Aids". Queste le parole di Gioachino Pezzoli, per tutti don Chino, 90 anni, sacerdote di origine bergamasca trapiantato nel Sud Milano. Il religioso ha ricevuto dal presidente lombardo Attilio Fontana un premio speciale. Quando era giovane sacerdote a Poasco, frazione di San Donato, don Chino incontrò Paolo, un eroinomane, e decise di aiutarlo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il “don“ che aiuta i giovani a uscire dalle dipendenze

Cerca Video su questo argomento: Don Aiuta Giovani Uscire Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Il “don“ che aiuta i giovani a uscire dalle dipendenze. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Don Nicola Bari morto a Salerno: ha aiutato centinaia di giovani a uscire dalla tossicodipendenza

Lo riporta ilmessaggero.it: Lutto a Salerno, dove è morto Don Nicola Bari, presidente del Centro La Tenda. «Amico e guida di tutti noi e di ciascuno di noi ci ha lasciati»: l'annuncio è sul sito web del Centro La Tenda ...

Morto a 81 anni don Bertagnolli: per tutta la vita aiutò i giovani ad uscire dalla droga

Si legge su ilmessaggero.it: E' morto questa notte a Bolzano, proprio la morte di Natale, don Giancarlo Bertagnolli ... già negli anni '70 ad aiutare i ragazzi ad uscire dalle dipendenze. «La sua attenzione alle nuove ...

La Toscana aiuta i giovani a uscire di casa con il progetto "GiovaniSì"

it.blastingnews.com scrive: Per far fronte alla crisi economica è ormai da qualche tempo attivo in Toscana il progetto regionale "GiovaniSì", impegnato su molti fronti per aiutare i giovani a conquistare la propria ...