il dolce ricordo del 1 giugno 1986 quando un pareggio portò il trionfo

... lunga attesa dei tifosi spezzini, segna un momento cruciale nella storia del club. Domani, il Picco si trasformerà in un teatro di emozioni, dove il passato e il presente si intrecciano: quel pareggio del '86 è simbolo di speranza e determinazione. La possibilità di tornare in Serie A non è solo un obiettivo sportivo, ma un sogno collettivo che riaccende la passione di una città intera. Non perdere l'opportunità di vivere questa magica serata!

Un pareggio contro la Pistoiese bastava il 1° giugno del 1986 perché lo Spezia tornasse in C1, un pareggio basterà esattamente 39 anni più tardi per tornare in A. La finale per salire di categoria andrà in scena domani (alle 20.30) in un Picco che avrebbe accolto anche altri 10mila, oltre ai 12mila che ci saranno. Un evento che finalmente, dopo la finale ’ristretta’ vissuta 5 anni fa in tempo di Covid vedrà protagonisti anche i tifosi. Quasi 2.500 erano a Cremona e hanno potuto apprezzare la sagacia tattica dimostrata da Luca D’Angelo. È stata una partita a scacchi con le pedine a muoversi all’unisono: per questo Azzi e Barbieri non riuscivano quasi mai a sganciarsi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net