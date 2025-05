Il documento ASviS su giovani e futuro | così la scuola può prepararli al cambiamento

Il documento ASVIS rivela un aspetto cruciale: come la scuola possa diventare il fulcro del cambiamento per i giovani. In un mondo che affronta disuguaglianze crescenti, è fondamentale dotare gli studenti di strumenti e competenze per diventare cittadini attivi. La preparazione al futuro non è solo un'opzione, ma una necessità per garantire un domani equo e sostenibile. Scopri le buone pratiche che possono fare la differenza!

Una riflessione sulla condizione giovanile, tra disuguaglianze attuali e sfide per il domani, con una panoramica di strumenti e buone pratiche che gli istituti scolastici possono mettere in campo per formare cittadini attivi. 21525 Elita Viola Nella società attuale, segnata da crisi globali e crescenti disuguaglianze, le nuove generazioni si trovano spesso ad affrontare sfide complesse. È in questo contesto che nasce la pubblicazione Le giovani generazioni tra presente e futuro – Strumenti per una scuola che cambia, realizzata dall’ASviS nell’ambito del progetto Gift ( Giovani Impegno Futuro Territorio ), promosso da Save the Children, in partenariato con ASviS, Edi Onlus e Fondazione Mondo Digitale e co-finanziato dall’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics). 🔗 Leggi su Ildenaro.it

