A Ravenna, la notizia di un disabile in carrozzina accusato di aver fatto da palo per un furto in gioielleria solleva interrogativi sul pregiudizio e sulla criminalità. In un contesto sociale in cui l'inclusione è sempre più al centro del dibattito, questa vicenda riporta alla luce la complessità della realtà. Un aspetto interessante? La percezione delle persone con disabilità, spesso stereotipata, che ora si intreccia con una situazione sorprendente e controversa.

A Ravenna un 51enne e un 64enne sono indagati per furto: avrebbero svaligiato due gioiellerie di Cervia e Punta Marina Terme. La procura ha chiesto nei loro confronti l’obbligo di firma e il divieto di uscire la sera. Il bottino totale ammonta a 40 mila euro. Tra i due – come riportato dal Corriere Romagna – c’è anche un disabile su carrozzina che avrebbe fatto da palo: e proprio il particolare tipo di sedia a rotelle motorizzata avrebbe contribuito a incastrare l’uomo. Gli indagati sono comparsi ieri mattina davanti al Gip per l’interrogatorio di garanzia. Secondo le indagini dei carabinieri, i colpi risalgono all’8 e al 18 aprile scorso quando i malviventi, attrezzati con una particolare fresa, erano riusciti a praticare un foro circolare sulla vetrina blindata delle due gioiellerie e ad asportare preziosi. 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Il disabile in carrozzina accusato di aver fatto da palo per un furto in gioielleria

