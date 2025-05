Il dilemma di Israele

Il dilemma di Israele, già anticipato da Ben Gurion, ci invita a riflettere su una questione cruciale del nostro tempo: la ricerca della pace in un contesto di conflitto e identità. Il suo pensiero, che mette in luce le tensioni storiche tra popoli, resta attuale. In un mondo che cerca sempre più dialogo e comprensione, la storia di Israele ci ricorda che le ferite del passato sono difficili da sanare. E tu, cosa ne pensi?

era già stato ben definito lucidamente da Ben Gurion, il Padre fondatore dello Stato d'Israele. Intervistato da Nahum Goldman, dichiarò "Se fossi un leader arabo, non farei mai la pace con Israele. Abbiamo preso il loro Paese. C'è stato l'antisemitismo, i nazisti, Hitler, Auschwitz, ma questo è stata colpa degli Arabi? Essi vedono solo una cosa: che noi siamo arrivati qui e abbiamo rubato la loro terra. Perché dovrebbero accettarlo? È vero che Dio ce l'ha promesso, ma cosa significa per loro? Il nostro Dio non è il loro". I leader arabi si sono comportati lungo questi decenni come previsto.

