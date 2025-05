Il dibattito | chiedere agli artisti di autorizzare l’uso delle loro opere

Nel cuore del dibattito sull'intelligenza artificiale, la questione del copyright delle opere artistiche si fa sempre più pressante. Nick Clegg solleva un punto cruciale: rendere obbligatorio il consenso degli artisti rischia di soffocare l'innovazione. In un'epoca in cui IA e creatività si intrecciano, è fondamentale trovare un equilibrio. La vera sfida? Garantire che l'arte continui a ispirare senza compromettere i diritti degli autori.

Conservatore: Nick Clegg ha detto una cosa sgradevole, ma vera: pretendere il consenso preventivo per usare opere coperte da copyright nell'addestramento dei modelli di intelligenza artificiale è, semplicemente, impossibile. E renderlo obbligatorio in un solo paese, come il Regno Unito, significa sabotare l'intero settore. Non si tratta di "uccidere" i diritti degli artisti. Si tratta di non uccidere un settore strategico. Progressista: Lo strategico non può diventare predatorio. Se la condizione di sviluppo dell'AI è che milioni di creativi debbano rinunciare senza sapere a che cosa, senza poter dire no, allora c'è un problema.