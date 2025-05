Il design è motore di sviluppo economico e sociale | mostra e convegno nazionale celebrano la sinergia fra università e imprese

Agrigento si prepara a diventare il cuore pulsante del design italiano dal 3 al 5 giugno con “Design&Territori”. Questo evento non è solo una mostra, ma un laboratorio di idee dove università e imprese si incontrano per stimolare crescita economica e sociale. In un'epoca in cui il design diventa sempre più cruciale per la sostenibilità, l’incontro di talenti e innovazione rappresenta un'occasione imperdibile per valorizzare il nostro patrimonio culturale. Non mancare!

Agrigento, capitale italiana della cultura 2025, è pronta ad ospitare dal 3 al 5 giugno "Design&Territori" (D&T), l'evento itinerante nato a Palermo nel 2018 con l'obiettivo di connettere università, imprese e professionisti del design, valorizzando le peculiarità territoriali per promuovere.

Tra meccatronica, logistica e design: l’anima di mare dell’Università di Genova

L'Università di Genova, con la sua anima marina, rappresenta un punto di riferimento per la meccatronica, la logistica e il design.

