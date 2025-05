Il delitto di Garlasco e lo scandalo hot delle Bozzole si intrecciano La Procura acquisisce gli atti dell’inchiesta sul Santuario

Il delitto di Garlasco si tinge di nuovi contorni, intrecciandosi con lo scandalo hot del Santuario della Bozzola. La Procura di Pavia fa un passo decisivo acquisendo gli atti dell'inchiesta sul ricatto che coinvolge l'ex rettore don Gregorio Vitali. Questa vicenda riaccende i riflettori su un tema scottante: la vulnerabilità delle istituzioni religiose. Cosa ci riserverà il futuro? La curiosità è palpabile!

Pavia, 31 maggio 2025 – Il delitto di Garlasco e il ricatto a luci rosse al Santuario della Bozzola si intrecciano anche ufficialmente e non più solo nelle suggestioni. La Procura di Pavia, infatti, acquisirà nei prossimi giorni gli atti dell'inchiesta sul ricatto a luci rosse all'ex rettore del santuario, don Gregorio Vitali. Don Gregorio, religioso molto conosciuto nel territorio pavese, fu vittima di un ricatto a sfondo sessuale orchestrato da due romeni: Flavius Savu e Florin Tanasie. Secondo quanto venne accertato dagli inquirenti, i due avevano adescato il sacerdote con l'intento di filmarlo in situazioni compromettenti e poi ricattarlo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il delitto di Garlasco e lo scandalo hot delle Bozzole si intrecciano. La Procura acquisisce gli atti dell’inchiesta sul Santuario

Garlasco, blitz dei carabinieri a casa di Andrea Sempio, dei genitori e di due amici. La perquisizione all'alba, si cerca l'arma del delitto

All'alba del 14 maggio, un'operazione dei Carabinieri di Milano ha interessato la casa di Andrea Sempio, unitamente a quella dei genitori e di due amici.

