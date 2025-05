Il delitto Carbonaro parla il Pm | la crudeltà di Tucci e le analogie con Caivano

Il delitto Carbonaro scuote l'Italia, rivelando una crudeltà che ricorda tragicamente il caso di Caivano. Le parole del PM Anna Maria Lucchetta pongono interrogativi inquietanti su violenza e indifferenza nella nostra società. La brutalità di Alessio Tucci non è solo un fatto di cronaca, ma un campanello d’allarme che ci invita a riflettere: fino a dove possiamo spingerci? È tempo di affrontare le nostre paure e trovare soluzioni.

AGI - Non chiedete quanti colpi di pietra sono stati dati e dove è stata colpita perché questo solo l'autopsia lo stabilirà, ma posso dire che Alessio Tucci ha agito con crudeltà". Lo ha detto il procuratore di Napoli Nord, Anna Maria Lucchetta, in conferenza stampa per spiegare quanto fatto dalla procura e dai Carabinieri dalla scomparsa di Martina Carbonaro, 14 anni, avvenuta lunedì sera ad Afragola. Il 19enne, che ha confessato di aver ucciso a sassate la 14enne, era già accusato di omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere. "Per le ricerche siamo partiti dall'ultima cella agganciata dal cellulare di Martina che indicavano come posizione lo stadio Moccia. 🔗 Leggi su Agi.it